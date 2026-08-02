Futebol Internacional
Chelsea anuncia Valentin Barco
O internacional argentino Valentin Barco é reforço do Chelsea, assinando pelos londrinos por sete temporadas, e passa a ser o segundo futebolista do Estrasburgo, depois de Emmanuel Emegha, a rumar esta época para Stamford Bridge, foi hoje anunciado.
Médio versátil, que chegou ao Estrasburgo em 2025, inicialmente por empréstimo do Brighton, Valentim Barco, de 22 anos, é a sétima contratação do Chelsea nesta janela de transferências, agora sob o comando do espanhol Xabi Alonso, entre os quais o português Geovany Quenda (ex-Sporting).
Valentim Barco fez 58 jogos e marcou três golos pelo Estrasburgo, clube pertencente ao mesmo grupo (BlueCo) do Chelsea, contribuindo para a campanha vitoriosa do emblema francês na Liga Conferência, na qual chegou às meias-finais.
Barco participou no último Mundial pela seleção argentina, que perdeu a final contra a Espanha (1-0). Como suplente, entrou em campo apenas uma vez, durante a fase de grupos.
Valentim Barco fez 58 jogos e marcou três golos pelo Estrasburgo, clube pertencente ao mesmo grupo (BlueCo) do Chelsea, contribuindo para a campanha vitoriosa do emblema francês na Liga Conferência, na qual chegou às meias-finais.
Barco participou no último Mundial pela seleção argentina, que perdeu a final contra a Espanha (1-0). Como suplente, entrou em campo apenas uma vez, durante a fase de grupos.
(Com Lusa)