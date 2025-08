Chelsea apresenta novo reforço Jorrel Hato

O clube vencedor do Campeonato Mundial de Clubes anunciou a chegada do defesa de 19 anos. Jorrel Hato assinou contrato até 2032 e em breve juntar-se-á aos novos colegas de equipa. O Chelsea vai pagar 43 milhões de euros pelos préstimos do jogador.





"Estou entusiasmado, estou muito feliz por estar aqui. Pensei muito no meu futuro e quis dar o próximo passo na minha carreira. O Chelsea é o melhor lugar para fazê-lo e estou muito feliz", disse o jogador na apresentação.





Hato tem apenas 19 anos mas já é internacional pela seleção A dos Países Baixos, com seis jogos. Estreou-se com apenas 16 anos no Ajax (foi treinado por Francesco Farioli). Foi o terceiro jogador mais novo a estrear-se pelo emblemático clube neerlandês.





Hato ganhou a titularidade no clube e foi presença assídua tendo-se tornado capitão do Ajax com apenas 17 anos.





O jogador esteve presente no Europeu de sub-21, em junho passado, e foi titular na partida em que os Países Baixos eliminaram Portugal, nos quartos de final da prova.