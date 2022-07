Chelsea apresenta Sterling, ex-Manchester City, para as próximas cinco épocas

"Já conquistei muito na minha carreira, mas ainda falta tanta coisa. Estou muito ansioso por jogar no Chelsea, sob as ordens de Thomas Tuchel. Londres é a minha casa e é incrível ter a oportunidade de jogar perante amigos e familiares em Stamford Bridge", disse o atleta, que assumiu gostar mais de falar no relvado.



Segundo diversos media britânicos, a transferência do avançado de 27 anos vai ser feita por cerca de 56 milhões de euros.



"Sete temporadas, 11 grandes troféus, uma vida inteira de memórias", escreveu o atleta, na despedida dos 'citizens'.



Os 'blues' elogiam o seu reforço, destacando-lhe a "combinação perfeita de habilidade, velocidade, 'timing' e mobilidade inteligente para atormentar os defesas" contrários.



Pela seleção, contabiliza 77 presenças e 19 golos, ajudando a Inglaterra a chegar à final do Euro2020, que perdeu, em Wembley, para a Itália.



Stirling constitui a primeira contratação do novo dono do clube, Todd Boehly, empresário norte-americano alegadamente interessado em contratar Cristiano Ronaldo, que ainda não se apresentou no Manchester United, alegando motivos familiares.