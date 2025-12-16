Futebol Internacional
Chelsea bate Cardiff com golo de Neto e está nas `meias` da Taça da Liga inglesa
O Chelsea ganhou hoje ao Cardiff, por 3-1, nos quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, com o internacional português Pedro Neto a marcar um dos golos do apuramento dos ‘blues’ para as ‘meias’.
Depois de uma primeira parte sem golos no País de Gales, o argentino Alejandro Garnacho, lançado ao intervalo, abriu a contagem aos 57 minutos, mas o Cardiff reagiu e igualou o marcador aos 75, através do médio escocês David Turnbull.
Pedro Neto, que entrou aos 66 minutos, foi decisivo ao voltar a adiantar a formação londrina aos 82, com Garnacho a 'bisar' aos 90+3 e a confirmar a vitória do Chelsea sobre o primeiro classificado da League One, o terceiro escalão inglês.
O Chelsea venceu a Taça da Liga por cinco vezes, a última das quais em 2014/15, então sob o comando de José Mourinho.
Nos outros jogos dos 'quartos', o Arsenal recebe o Crystal Palace, o Manchester City (de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias) joga em casa com o Brentford e o Newcastle será anfitrião do Fulham, do técnico luso Marco Silva.
Pedro Neto, que entrou aos 66 minutos, foi decisivo ao voltar a adiantar a formação londrina aos 82, com Garnacho a 'bisar' aos 90+3 e a confirmar a vitória do Chelsea sobre o primeiro classificado da League One, o terceiro escalão inglês.
O Chelsea venceu a Taça da Liga por cinco vezes, a última das quais em 2014/15, então sob o comando de José Mourinho.
Nos outros jogos dos 'quartos', o Arsenal recebe o Crystal Palace, o Manchester City (de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias) joga em casa com o Brentford e o Newcastle será anfitrião do Fulham, do técnico luso Marco Silva.