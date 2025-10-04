Chelsea bate Liverpool com golo de Estêvão nos descontos
O Chelsea ganhou em casa ao Liverpool, por 2-1, com o avançado brasileiro Estêvão a ser o 'herói', ao marcar o golo da vitória já na reta final do desafio da Liga inglesa de futebol.
O equatoriano Moises Caicedo abriu o marcador aos 14 minutos para os 'blues', que chegaram em vantagem ao intervalo, tendo o avançado neerlandês Cody Gakpo empatado já no segundo tempo, aos 63 minutos do encontro da sétima jornada.
Aos 75, o internacional português Pedro Neto deu lugar a Estêvão, que conseguiu marcar o seu primeiro golo na Premier League aos 90+5 minutos, dando os três pontos ao Chelsea, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato e subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 11 pontos.
Depois de também ter perdido na ronda anterior, com o Crystal Palace, o Liverpool caiu para segundo, com 15 pontos, e foi ultrapassado no topo da tabela pelo Arsenal, o novo líder da Premier League, com 16.
Os ‘gunners’ ganharam hoje por 2-0 ao West Ham, de Nuno Espírito Santo, com golos de Rice e Saka.
Também hoje, o Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebeu e venceu o Sunderland, pelo mesmo resultado, que foi construído com tentos de Mason Mount e do esloveno Benjamin Sesko.
Os 'red devils' seguem na nona posição, com 10 pontos, ao passo que o Sunderland é sétimo, com 11.
