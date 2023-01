Chelsea confirma contratação de central Benoît Badiashile ao Mónaco

O Chelsea assegurou a contratação do futebolista francês Benoît Badiashile, que representava o Mónaco desde 2016, com o defesa a assinar um contrato de sete épocas e meia com os 'blues', até 2030, anunciaram hoje os dois clubes.