Chelsea confirma Moisés Caicedo

No seu site oficial, o Chelsea confirmou a chegada de Caicedo, médio defensivo de 22 anos que atuava no Brighton, com o internacional equatoriano a assinar contrato até junho de 2031, com mais uma temporada de opção.



“Não pensei duas vezes quando o Chelsea me ligou. Só sabia que queria assinar pelo clube. É um sonho estar aqui e mal posso esperar para começar”, afirmou Caicedo, em declarações divulgadas pelos ‘blues’.



O valor da transferência não foi divulgado pelo Chelsea, mas a imprensa britânica avançou que o clube de Londres terá de pagar um total de cerca de 133 milhões de euros pelo jogador, protagonizando assim a transferência mais cara da história de Premier League.



Formado no Independiente del Valle, Caicedo ingressou no Brighton com apenas 19 anos e passou uma temporada por empréstimo nos belgas Beerschot antes de se afirmar na equipa inglesa.



O médio tem 32 jogos e três golos pela seleção do Equador e esteve presente no Campeonato do Mundo de 2022, que decorreu no Qatar.