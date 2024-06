Chelsea contrata defesa Tosin Adarabioyo ao Fulham

”, disse o inglês, de 26 anos, citado no site do Chelsea.Adarabioyo fez grande parte da formação no Manchester City, estreando-se na equipa principal dos "citizens" em 2016, num encontro da Taça de Inglaterra em casa do Chelsea, que goleou por 5-1.O defesa esteve emprestado ao West Bromwich e ao Blackburn, antes de rumar definitivamente ao Fulham, no qual esteve nas últimas quatro temporadas, as três últimas sob o comando do português Marco Silva.