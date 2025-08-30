Chelsea contrata Garnacho ao Manchester United

Garnacho tinha deixado de ser opção para Ruben Amorim e não jogava pelos 'red devils' desde a final da Liga Europa de 2024/25, que o Manchester United perdeu para o Tottenham, por 1-0.



Nascido em Madrid, mas internacional argentino, Garnacho, de 21 anos, começou a sua formação no Atlético de Madrid, mas mudou-se ainda como júnior para o Manchester United, estreando-se na equipa principal em 2021/22, com a qual conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga.



Apesar de nenhum dos clubes o ter confirmado, a imprensa inglesa noticia que o Chelsea, no qual jogam os portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, pagou cerca de 40 milhões de libras (cerca de 46 milhões de euros) pelo passe do argentino.



"É um momento incrível para a minha família e para mim juntar-me a este grande clube. Não consigo esperar por começar. Vi o Mundial de clubes e juntar-me aos campeões do mundo é especial, somos a melhor equipa do mundo. É fantástico estar aqui e estou muito feliz", disse Garnacho.

