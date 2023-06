Chelsea contrata Páez jovem prodígio equatoriano

Nos termos do acordo, o jogador só vai ver efetivada a mudança quando atingir a maioridade.



Em comunicado, o clube londrino explica que Páez "já granjeou reputação na América do Sul como um dos jovens talentos mais brilhantes e criativos da atualidade, graças a uma combinação de drible hábil com visão de jogo e técnica para abrir defesas, com os seus passes".



O Chelsea recorda que Páez se estreou este ano na seleção principal do Equador, marcando um golo nos seis jogos disputados.



Na Copa América sub-17, foi capitão e autor de dois golos e seis assistências. Participou também no Mundial sub-20, sendo titular nos quatro jogos disputados pelo Equador, com um golo e três assistências.



Em 2022, foi nomeado melhor jogador no Next Generation Trophy, torneio juvenil disputado na Áustria.