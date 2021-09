Chelsea contrata Saúl Ñiguez por empréstimo do At. Madrid

", declarou o médio ao sítio oficial dos londrinos na Internet.Apesar dos primeiros passos dados no Real Madrid, Saúl continuou a formação nos "colchoneros", integrou a equipa principal na época 2014/15, após empréstimo de um ano ao Rayo Vallecano, e tornou-se peça fundamental no conjunto de Diego Simeone, tendo conquistado duas Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma Liga espanhola, uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça.

Com mais de 447 jogos e 53 golos marcados pelos espanhóis, o médio de 26 anos vai fortalecer os "blues", que contam com os portugueses Hilário e Paulo Ferreira na equipa técnica do treinador alemão Thomas Tuchel.