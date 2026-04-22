Chelsea despede treinador Liam Rosenior

O técnico inglês não resistiu a uma sequência negativa de resultados que mergulhou a equipa numa crise desportiva. Os “blues” somaram cinco derrotas consecutivas na Premier League sem marcar qualquer golo, um registo que não acontecia desde 1912.



A decisão surge na sequência da derrota por 3-0 frente ao Brighton & Hove Albion, que deixou o Chelsea no sétimo lugar do campeonato e em risco de falhar a qualificação para a Liga dos Campeões.



Rosenior, que tinha chegado em janeiro proveniente do Estrasburgo para substituir Enzo Maresca, realizou apenas 23 jogos no comando da equipa. Apesar de um início promissor, a época colapsou nas últimas semanas, incluindo uma pesada eliminação frente ao Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (8-2 no agregado).



Em comunicado, o clube reconheceu o profissionalismo do treinador, mas considerou “inaceitáveis” os resultados recentes.



Para o resto da temporada, o comando técnico será assumido interinamente por Calum McFarlane, enquanto a direção procura uma solução de longo prazo para o banco de Stamford Bridge.



A saída de Rosenior reforça a instabilidade recente no clube londrino, que continua à procura de consistência desportiva e de um projeto sólido a longo prazo.