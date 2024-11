Chelsea e Arsenal empatam com golo de Pedro Neto

O Arsenal, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, somou domingo o quarto jogo seguido sem vencer na Liga inglesa, ao empatar em casa do Chelsea (1-1) e com golo do futebolista Pedro Neto nos "blues".

Em dérbi londrino que se adivinhava difícil para as duas equipas, igualadas em pontos, o desfecho acabou por não penalizar tanto os dois conjuntos, que até subiram ao top-4, a nove pontos do Liverpool, mas a reduzir distâncias para o Manchester City, agora a quatro.



O empate acabou por ser um mal menor para ambos nesta 11.ª ronda, comparado com as derrotas do Manchester City, no sábado em Brighton (2-1), e hoje do Nottingham Forest com o Newcastle (3-1), com a equipa de Nuno Espírito Santo a cair da terceira para a quinta posição.



Em Stamford Bridge, os golos surgiram na segunda parte, primeiro por Gabriel Martinelli (60 minutos), solicitado por Odegaard, que não jogava há dois meses, e depois pelo internacional português Pedro Neto, com um belíssimo remate antes da meia-lua, aos 70.



O Arsenal, que atravessa uma fase menos boa no campeonato e tem duas vitórias (Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk), um empate (Atalanta) e uma derrota na 'Champions' (Inter de Milão), visita o Sporting na quinta jornada, em 26 de novembro.