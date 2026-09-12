Chelsea e Liverpool voltam a desiludir na Liga inglesa

Em Anfield Road, onde ainda não ganharam, os 'reds' somaram o terceiro empate em quatro jogos no campeonato, ao não saírem de um nulo frente ao Fulham, que somou o primeiro ponto sob o comando do espanhol Alvaro Arbeloa, que substituiu o português Marco Silva.



O Liverpool é, provisoriamente, sexto classificado, com três pontos, enquanto o Fulham saiu, de momento, da zona de despromoção e é 17.º, com um.



Depois de ter começado a Premier League com duas vitórias, o Chelsea somou o segundo encontro seguido sem vencer, ao empatar a dois em casa com o Hull City, que, no regresso ao primeiro escalão, ainda não perdeu e é um surpreendente terceiro classificado, com oito pontos, mais um do que os 'blues', que são quartos.



Morgan Rogers, um dos reforços para a nova temporada, adiantou o Chelsea, aos sete minutos, mas os 'tigers' deram a volta com um bis do argelino Mohamed Belloumi (28 e 34 minutos), tendo o brasileiro João Pedro (66) empatado para os londrinos, que tiveram o português Pedro Neto no 'onze', enquanto Geovany Quenda não saiu do banco.



Depois de ter sido quarto classificado na última época, o Aston Villa, 19.º e penúltimo, continua a ter um início de campeonato para esquecer e somou a terceira derrota, mesmo tendo marcado o primeiro golo na Liga inglesa, que não evitou o triunfo do Nottingham Forest (11.º), por 2-1.



Liam Delap adiantou os visitantes, aos 46 minutos, com o brasileiro Alysson ainda a empatar para os 'villains', aos 74, antes de o também 'canarinho' Igor Jesus dar o triunfo ao Forest, aos 88.



Outro dos recém-promovidos, o Ipswich, também está a fazer um bom arranque de temporada e está no sétimo lugar, com seis pontos, depois de vencer por 3-2 em casa do Crystal Palace (16.º), que tem apenas uma vitória e três desaires.



O israelita Anan Khalaili (14 minutos) e Jorgen Larsen (75) marcaram os golos dos 'eagles', que jogaram com menos um desde os 34, depois da expulsão do francês Axel Disasi, que acabou por facilitar o triunfo do Ipswich, com tentos do brasileiro Emersonn (23), de Leif Davis (45) e do neerlandês Zian Flemming (90), o último já com o português Florentino em campo.



Com António Silva a tempo inteiro, o Bournemouth, 15.º classificado, manteve o percurso sem vitórias, ao somar o terceiro empate, desta feita em casa a dois golos com o Brentford (quinto).



O neerlandês Justin Kluivert (38) e Marcus Tavernier (52) marcaram os golos dos 'cherries', com o alemão Kevin Schade (34 e 56) a bisar para o Brentford, que ainda não perdeu esta época.





