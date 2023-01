No City Ground, em Nottingham, Sterling inaugurou o marcador para os visitantes aos 16 minutos, tendo a formação da casa chegado à igualdade aos 63, com um golo de Serge Aurier.A equipa londrina, que antes da paragem somou três derrotas consecutivas e na semana passada venceu o Bournemouth por 2-0, segue na oitava posição, com 25 pontos, enquanto o Nottingham Forest é antepenúltimo, com 14.