Chelsea é o novo campeão da Europa após final do Dragão

Final de grande nível exibicional. Ritmo de ataque e resposta por parte de ambas as equipas. Contrariedade para o Chelsea, no primeiro tempo, com a saída de Thiago Silva, por lesão. No entanto, pouco tempo depois, o Chelsea chegou ao golo, já perto do intervalo, demonstrando melhor eficácia na procura de espaços vazios e a elaborar diagonais perigosas por parte dos atacantes.

Foi isso que aconteceu quando Kai Havertz surgiu em frente a Ederson, passou pelo mesmo e marcou o primeiro golo desta final.





No segundo tempo, a reação do City mostrou-se ineficaz em furar a "teia" londrina. Guardiola viu o "temível" Kevin De Bruyne sair lesionado. Pouco depois, também Bernardo Silva saía desta final, enquanto no Chelsea ia a jogo Pulisic substituindo Timo Werner.

Eram mudanças para mexer no jogo e os "citizens", a partir desse momento, apresentaram-se mais perigosos. No entanto, foi a equipa de Tuchel, num contra-ataque a estar bem perto do golo, mas o remate de Pulisic saiu ao lado da baliza.





Gabriel Jesus também esteve quase a celebrar o empate, mas ficou-se pela intenção. Insistia o City quando havia 15 minutos para jogar. Já se ouviam os ecos dos "cânticos" dos adeptos londrinos. Num último esforço o Manchester City fez a bola sobrevoar a área do Chelsea, mas era Mendy quem mais voava para segurar o esférico.O Chelsea reservou para os minutos finais o velho "lema": o ataque é a melhor defesa.





Desse modo, sempre que pôde, o Chelsea manteve a bola afastada da sua área até que soou o apito final. Estava ganha a taça da Liga dos Campeões Europeus. A segunda vez para o Chelsea - depois de 2012 -, naquela que foi a segunda final consecutiva do alemão Thomas Tuchel, desta vez bem sucedida.

O Chelsea conquista pela segunda vez a mais importante prova continental de clubes, depois do sucesso em 2012 e da final perdida em 2008, tendo ainda no palmarés dois títulos na Liga Europa (2013 e 2019), dois na extinta Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1971 e 1998) e uma Supertaça europeia (1998).