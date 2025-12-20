Futebol Internacional
Chelsea empata na visita ao Newcastle após estar a perder por 2-0
O Chelsea voltou hoje a ‘escorregar’ na Liga inglesa de futebol, ao empatar 2-2 na visita ao Newcastle, da 17.ª jornada, e pode ficar ainda mais longe do terceiro lugar.
O primeiro ‘bis’ de Nick Woltemade com a camisola dos ‘magpies’ lançou a equipa da casa, mas os visitantes conseguiram empatar na segunda parte, somando agora 29 pontos, menos quatro do que o terceiro classificado Aston Villa, que só defronta o Manchester United no domingo.
Em St. James' Park, uns primeiros vinte minutos inspirados valeram ao Newcastle uma vantagem de 2-0, com o cunho de Nick Woltemade.
Estavam decorridos quatro minutos quando o avançado alemão inaugurou o marcador, numa recarga após uma grande defesa, com a perna, do guarda-redes Robert Sánchez.
Aos 20, Woltemade ‘bisou’, ‘encostando’ um passe milimétrico de Gordon, e ainda podia ter chegado ao ‘hat-trick’ no final da primeira parte, mas o remate saiu (por pouco) ao lado.
Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o Chelsea entrou decidido na segunda metade, chegando ao golo logo aos 49 minutos, graças a um livre irrepreensivelmente cobrado por Reece James.
Transfigurados, os ‘blues’ ameaçaram o empate, primeiro por Pedro Neto, aos 58 minutos, mas Aaron Ramsdale negou o golo ao português, que foi titular nos visitantes.
O 2-2 chegaria, finalmente, aos 66 minutos, com João Pedro a marcar após passe longo do guarda-redes Robert Sánchez.
O marcador não se alterou até ao final, com o Chelsea a poder ser igualado ao longo da jornada por quatro clubes: Crystal Palace, Manchester United, Liverpool e Sunderland, todos com 26 pontos.
Já o Newcastle é 11.º, com 23 pontos, num campeonato que é liderado pelo Arsenal, com 36, mais dois do que o Manchester City, que é segundo.
