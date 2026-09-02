Futebol Internacional
Chelsea empresta Essugo ao Estrasburgo
O internacional sub-21 português Dário Essugo vai representar o Estrasburgo, que é treinado pelo luso Hugo Oliveira, por empréstimo do Chelsea, num acordo válido por uma temporada.
"O médio Dário Essugo vai atuar durante uma época por empréstimo no Estrasburgo. Estamos a apoiar o Dário durante esta cedência", revelaram os 'blues' através das redes sociais.
Na última temporada, Essugo, de 21 anos, somou apenas oito jogos oficiais ao serviço do Chelsea, que o contratou ao Sporting, depois de ter jogado em Espanha, ao serviço do Las Palmas, em 2024/25, por empréstimo dos 'leões'.
Na última temporada, Essugo, de 21 anos, somou apenas oito jogos oficiais ao serviço do Chelsea, que o contratou ao Sporting, depois de ter jogado em Espanha, ao serviço do Las Palmas, em 2024/25, por empréstimo dos 'leões'.
(Com Lusa)