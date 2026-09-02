Chelsea empresta Essugo ao Estrasburgo





(Com Lusa)





"O médio Dário Essugo vai atuar durante uma época por empréstimo no Estrasburgo. Estamos a apoiar o Dário durante esta cedência", revelaram os 'blues' através das redes sociais.Na última temporada, Essugo, de 21 anos, somou apenas oito jogos oficiais ao serviço do Chelsea, que o contratou ao Sporting, depois de ter jogado em Espanha, ao serviço do Las Palmas, em 2024/25, por empréstimo dos 'leões'.