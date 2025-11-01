Chelsea ganha em casa do Tottenham e regressa às vitórias na Liga inglesa

Em Londres, o avançado brasileiro quebrou uma sequência de 10 jogos sem marcar em 2025/26, aos 34 minutos, e garantiu o quinto triunfo na prova dos ‘blues’, que lançaram o extremo internacional português Pedro Neto de início, mas têm Dário Essugo lesionado.



O Chelsea passou a somar cinco êxitos nas últimas partidas frente ao Tottenham para o campeonato e subiu ao quarto lugar, com os mesmos 17 pontos dos ‘spurs’, impondo a segunda derrota em três jornadas à equipa do luso João Palhinha, titular no meio-campo.



Os rivais londrinos estão também em igualdade com o Sunderland, quinto, que bateu os campeões mundiais de clubes na semana passada e recebe o Everton na segunda-feira, no fecho da ronda, e com o Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim.



Horas antes do dérbi na capital britânica, os ‘red devils’ falharam a quarta vitória seguida, ao empatarem em Nottingham com o Forest (2-2), 18.º e antepenúltimo e sem vencer na Premier League desde a saída do luso Nuno Espírito Santo, atual técnico do West Ham, que deu lugar ao australiano Ange Postecoglou, entretanto substituído por Sean Dyche.



Tottenham, Chelsea, Sunderland e Manchester United estão logo atrás do Bournemouth, segundo, com 18 pontos, que vai visitar no domingo o Manchester City, sétimo, com os mesmos 17 pontos do Crystal Palace, oitavo e triunfante na receção ao Brentford (2-0).



O Arsenal comanda a Liga inglesa, com 25 pontos, após ter conseguido a nona vitória seguida esta época, e quinta na prova, na visita ao Burnley (2-0), rubricada pelo sueco Viktor Gyökeres, antigo avançado do bicampeão português Sporting que saiu lesionado da partida, e por Declan Rice.



A 10.ª ronda continua às 20:00, com o campeão Liverpool, 10.º, a receber o Aston Villa, 11.º, num jogo entre equipas com 15 pontos, mas cenários inversos nas últimas quatro jornadas - os ‘reds’ perderam sempre, enquanto os ‘villans’ tiveram outros tantos êxitos.