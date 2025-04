Chelsea ganha na Polónia por 3-0 e já espreita meias-finais

Os 'blues', que chegaram a esta fase com um total de oito triunfos em outros tantos jogos, elevaram para nove o total, num jogo em que apenas permitiram alguma dúvida no primeiro tempo, que terminou com uma igualdade a zero.



No arranque da segunda parte, o Chelsea conseguiu o primeiro golo, anotado por Tyrique George, aos 49 minutos, seguindo-se um 'bis' do suplente Noni Madueke, aos 57 e 74, sendo que, pelo meio, aos 73, o francês Christopher Nkunku falhou um penálti.



A formação orientada pelo italiano Enzo Maresca, e na qual alinha Pedro Neto, que hoje não saiu do banco, continua, assim, a exibir os seus argumentos futebolísticos e prepara-se para cumprir uma formalidade no jogo da segunda mão.



O segundo jogo realiza-se dentro de uma semana, em Londres, com o vencedor a encontrar nas ‘meias’ os suecos do Djurgarden ou os austríacos do Rapid Viena.



Pelo conjunto orientado por Gonçalo Feio, Rúben Vinagre atuou os 90 minutos, enquanto Claude Gonçalves entrou aos 75.



A primeira mão dos 'quartos' fica completa hoje, com as receções dos espanhóis do Betis, ‘carrascos’ do Vitória de Guimarães na eliminatória anterior, aos polacos do Jagiellonia, dos eslovenos do Celje aos italianos da Fiorentina e dos suecos do Djurgarden aos austríacos do Rapid Viena.



A final da quarta edição da Liga Conferência está marcada para a cidade polaca de Wroclaw, em 28 de maio.