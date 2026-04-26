Chelsea garante final da Taça de Ingaterra com golo de Enzo

O argentino, antigo jogador do Benfica, marcou de cabeça, aos 23 minutos, no seguimento de um centro do internacional português Pedro Neto.



O jogo foi disputado em Wembley, onde os 'Blues' vão regressar em 16 de maio, no jogo decisivo contra o Manchester City.



Desde 2022 que o Chelsea não chegava ao prestigiado jogo da final, então perdida para o Liverpool. Melhor prestação na Taça de Inglaterra tem o City, já que vai para quarta final consecutiva, tendo ganhado em 2023.



O clube londrino conseguiu hoje estancar uma série de resultados negativos, que levaram mesmo a que resvalasse até oitavo na classificação da Liga inglesa. A 'série negra', com cinco derrotas sem golos, levou mesmo ao despedimento do treinador Liam Rosenior, há quatro dias, substituído de forma interina por Calum McFarlane.



Perante cerca de 82.500 espetadores, o Chelsea controlou bem a partida e deu indicações de que pretende salvar a época, pela conquista da mais antiga das competições de futebol.



Tanto mais que o triunfo vale o apuramento para a Liga Europa, o que está a ser difícil através do campeonato.



Pedro Neto foi o único português no jogo, tendo visto cartão amarelo aos 90+4 minutos, por ter agarrado Jayden Bogle, também castigado por ter respondido com cotovelada.



