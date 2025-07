Chelsea na final do Mundial de clubes

(Com Lusa)





Dois golos do brasileiro João Pedro, o mais recente reforço para 2025/26, valeram o triunfo aos britânicos.No MetLife Stadium, em East Rutherford, o jogador contratado há seis dias ao Brighton, por cerca de 64 milhões de euros, decidiu o jogo com dois ‘tiros’, um de fora da área, aos 18 minutos, e outro dentro, aos 56, no segundo jogo pelos ‘blues’.O ‘bis’ do jogador formado precisamente no ‘Flu’ materializou a superioridade, ao longo de todo o jogo, dos londrinos, que se mantiveram, assim, na corrida a repetir o título de 2021, no anterior formato, para apenas sete equipas.A formação inglesa, vencedora da Liga Conferência e quarta na Premier League em 2024/25, também já garantiu que o vencedor do novo Mundial de clubes será uma equipa europeia, pois a outra meia-final é entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, na quarta-feira.Em relação aos 'quartos', Renato Gaúchco trocou Samuel Xavier, Gabriel Fuentes e os castigados Freites e Martinelli por Guga, Renê, Thiago Santos e Hércules, enquanto Maresca colocou Moisés Caicedo no lugar de Andrey Santos e optou por Tosin Adarabioyo e João Pedro para substituir os castigados Colwill e Delap.O encontro começou com ‘sinal mais’ do Chelsea, que ‘assustou’ por Cucurella (nove minutos) e Enzo Fernández (10 e 12), antes de inaugurar o marcador, aos 18, por João Pedro, num grande remate fora da área, ao ângulo superior esquerdo da baliza do ‘quarentão’ Fábio.Depois de um ‘bailado’ na esquerda, Pedro Neto centrou e Malo Gusto falhou o segundo de cabeça, aos 21 minutos, e, na resposta, o ‘Flu’ teve a sua primeira grande ocasião, com Hércules a isolar-se, superar Sánchez e rematar para o empate, negado quase sobre a linha por um corte de Cucurella.Aos 35 minutos, o árbitro François Letexier assinalou um penálti contra o Chelsea, por mão de Chalobah, mas, alertado pelo VAR, foi ver as imagens e alterou a decisão, e, já nos descontos, Enzo desmarcou Pedro Neto, que não finalizou bem.O segundo tempo começou com um Chelsea à procura do segundo golo, que Caicedo (49 minutos) e Cucurella (53) ameaçaram e João Pedro concretizou, com mais um ‘tiraço’, depois de derivar da esquerda para o meio, lançado por Enzo.Com dois golos de vantagem, a formação londrina ficou ainda mais cómoda no encontro e só não chegou ao terceiro devido a dois preciosos cortes de Thiago Silva (63 e 65 minutos), após remates de Nkunku, e porque Malo Gusto falhou por pouco o alvo (67).Os brasileiros, com as alterações feitas por Renato Gaúcho, atacaram mais, mas os remates de Lima (71 e 90+10) e Everaldo (90+7) falharam o alvo e o ‘Flu’ não reentrou no jogo, que Nicolas Jackson, egoísta, podia ter fechado mais cedo (80).Jogo no MetLife Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos.Fluminense - Chelsea, 0-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, João Pedro, 18 minutos.0-2, João Pedro, 56.Equipas:- Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos (Keno, 54), Guga, Hércules (Canobbio, 69), Bernal (Lima, 69), Nonato (Soteldo, 66), Renê, Jhon Arias e German Cano (Everaldo, 54).Treinador: Renato Gaúcho.- Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto (Reece James, 68), Chalobah, Tosin Adarabioyo, Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández (Dusbury-Hall, 86), Cole Palmer, Pedro Neto (Madueke, 68), Nkunku (Andrey Santos, 86) e João Pedro (Nicolas Jackson, 60).Treinador: Enzo Maresca.Árbitro: François Letexier (França).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nonato (59), Soteldo (72) e Robert Sánchez (73).Assistência: 70.556 espetadores.