Chelsea perde em Birmingham e confirma mau momento na Premier League

Em Birmingham, o Chelsea, com o internacional português Pedro Neto na equipa inicial, sofreu a terceira derrota nos últimos quatro jogos na Premier League, muito graças ao ‘bis’ de Marco Asensio, reforço de inverno dos ‘villans’ vindo do Paris Saint-Germain.



O internacional espanhol marcou aos 57 e 89 minutos, ambos com assistência de Rashford, até à pouco tempo ‘mal amado’ no Manchester United, e protagonizou a reviravolta no marcador, depois do golo ‘madrugador’ do argentino Enzo Fernandez (ex-Benfica), aos cinco minutos, com assistência precisamente de Pedro Neto.



Com este resultado, o Chelsea continua assim no sexto lugar, com 43 pontos, a um do Manchester City, quarto e que ainda joga nesta jornada, enquanto o Aston Villa é agora sétimo, com 42.