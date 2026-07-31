Chelsea sancionado pela Federação Inglesa de Futebol





(Com Lusa)





“A FA acusou o Chelsea FC de 74 violações da Regra E1.2 da FA após a atual administração do clube ter reportado má conduta no momento da compra. A FA continua a investigar as condutas individuais decorrentes deste caso”, refere a federação em comunicado no seu sítio oficial na Internet.O emblema londrino – onde atuam os portugueses Pedro Neto, Geovany Quenda, Dário Essugo – admitiu todas as violações antes da audiência disciplinar.Uma Comissão Disciplinar independente aplicou inicialmente uma dedução de seis pontos, suspensa até 30 de junho de 2027, além da multa de 10 milhões de libras (11,7 milhões de euros ao câmbio atual).O clube recorreu da suspensão da perda de pontos e uma Comissão de Recurso independente anulou essa sanção, substituindo-a por uma proibição de inscrição em duas janelas de transferências completas e consecutivas, igualmente suspensa até 30 de junho de 2027.A multa monetária, que não foi passível de recurso, será integralmente destinada ao futebol de formação.