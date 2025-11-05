Chelsea surpreendido em Baku, Pafos faz história

O Qarabag continua a surpreender na ‘Champions’ e desta vez fez frente a um antigo campeão europeu, numa partida em que chegou mesmo a estar em vantagem.



Em Baku, sem Pedro Neto, lesionado, o Chelsea abriu o marcador aos 16 minutos pelo brasileiro Estêvão, mas a equipa da casa protagonizou a reviravolta ainda na primeira parte, primeiro com o cabo-verdiano Leandro Andrade (nascido em Tavira e com toda a formação e inicio da carreira no futebol português) a refazer a igualdade, aos 29.



Aos 39 minutos, de grande penalidade, o montenegrino Jankovic fez o 2-1 e deixou o Qarabag perto de novo triunfo inesperado, já depois de ter vencido na primeira jornada o Benfica, no Estádio da Luz (3-2).



Contudo, na segunda parte, o argentino Garnacho, aos 53 minutos, voltou a deixar tudo empatado (2-2), resultado que se manteve até final.



Isto significa que tanto Chelsea como Qarabag seguem com sete pontos na fase de liga, um registo surpreendente para os azeris, que passado quatro rondas têm aspirações legítimas a sonhar com o apuramento.



Mas, as surpresas não ficaram apenas por Baku, já que o Pafos, em casa emprestada em Limassol devido às regras da UEFA, ‘chocou’ o Villarreal, na primeira vitória de sempre dos cipriotas e com portugueses em campo.



Pêpê Rodrigues e Domingos Quina foram titulares no campeão de Chipre, numa partida que ficou decidida com um golo do neerlandês Luckassen, aos 46 minutos.



No Pafos, o central fez dupla com David Luiz, defesa brasileiro de 38 anos que passou pelo Benfica e que está de regresso à ‘Champions’, prova que venceu ao serviço do Chelsea.



O Pafos passou a contar com cinco pontos, enquanto o Villarreal, terceiro classificado da Liga espanhola que teve o internacional português Renato Veiga a titular, soma apenas um.

