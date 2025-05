Chelsea vence Betis e conquista Liga Conferência de futebol

Os espanhóis adiantaram-se pelo marroquino Abde Ezzalzouli (nove minutos), mas os ingleses, que contaram com o português Pedro Neto de início, acabaram por construir a vitória na segunda parte, com golos do argentino Enzo Fernández (65), do senegalês Nicolas Jackson (70), de Jadon Sancho (83) e do equatoriano Moisés Caicedo (90+1).



A formação londrina sucede, assim, ao Olympiacos como detentor do troféu, tendo vencido pela sétima vez uma competição europeia, após os triunfos na Liga dos Campeões (2011/12 e 2020/21), Liga Europa (2012/13 e 2018/19) e Taça das Taças (1970/71 e 1997/98).