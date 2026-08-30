Futebol Internacional
Chelsea vence Brighton por 4-3 com golo de Pedro Neto
O Chelsea venceu hoje em casa o Brighton por 4-3, num encontro da segunda jornada da Liga inglesa de futebol, no qual o internacional português Pedro Neto marcou um dos golos dos 'blues'.
Em Stamford Bridge, a formação da casa adiantou-se cedo no marcador, logo aos quatro minutos, por intermédio de Roméo Lavia, tendo Pedro Neto aumentado a vantagem, aos 14, reantes do brasileiro João Pedro assinar o 3-0 aos 32 minutos.
O Brighton reduziu ainda antes do intervalo, aos 35 minutos, por Malick Yalcouyé.
Na segunda metade, um golo na própria baliza de João Pedro, aos 63 minutos, permitiu ao Brighton reduzir para 3-2. No entanto, Cole Palmer aumentou a vantagem da equipa da casa ao marcar o quarto golo do Chelsea, aos 74 minutos.
Pedro Neto acabou por ser substituído aos 68 minutos no Chelsea, enquanto no Brighton o lateral português Costinha foi lançado em campo aos 79 minutos, tendo visto um cartão amarelo já nos desconto.
A equipa forasteira ainda voltou a reduzir aos 90+6 minutos, através de Pascal Gross.
Com este triunfo, o Chelsea mantém-se juntamente com o Manchester City e o Hull City no grupo que lidera a Liga inglesa, com seis pontos, ao quais se pode juntar ainda hoje o Arsenal, enquanto o Brighton segue na nona posição, com três.
O Brighton reduziu ainda antes do intervalo, aos 35 minutos, por Malick Yalcouyé.
Na segunda metade, um golo na própria baliza de João Pedro, aos 63 minutos, permitiu ao Brighton reduzir para 3-2. No entanto, Cole Palmer aumentou a vantagem da equipa da casa ao marcar o quarto golo do Chelsea, aos 74 minutos.
Pedro Neto acabou por ser substituído aos 68 minutos no Chelsea, enquanto no Brighton o lateral português Costinha foi lançado em campo aos 79 minutos, tendo visto um cartão amarelo já nos desconto.
A equipa forasteira ainda voltou a reduzir aos 90+6 minutos, através de Pascal Gross.
Com este triunfo, o Chelsea mantém-se juntamente com o Manchester City e o Hull City no grupo que lidera a Liga inglesa, com seis pontos, ao quais se pode juntar ainda hoje o Arsenal, enquanto o Brighton segue na nona posição, com três.