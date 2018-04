Chelsea vence e continua a lutar pelo acesso à "Champions"

Lusa Comentários 19 Abr, 2018, 22:06 / atualizado em 19 Abr, 2018, 22:07 | Futebol Internacional

No terreno do sétimo classificado da prova, Victor Moses foi a grande figura da partida, tendo participado nos dois golos dos 'blues'. Aos 20 minutos, o jogador nigeriano fez o centro que resultou no autogolo de Long e, aos 69, marcou mesmo e deu o triunfo aos londrinos.



O Burnley, que aparece com alguma surpresa a lutar pelas competições europeias, ainda chegou a empatar a partida, aos 64 minutos, num lance de grande felicidade de Barnes.



Com este resultado, o Chelsea reforçou o quinto lugar e colocou-se a cinco pontos do Tottenham, quarto classificado, tendo ainda algumas hipóteses de poder ultrapassar os 'spurs' até ao final da Premier League.



Por seu lado, o Burnley segue no sétimo posto, a dois pontos do Arsenal, sexto e como menos um jogo.



Em duelo da 35.ª jornada, Leicester City e Southampton empataram a zero, no reencontro de Adrien Silva e Cédric Soares, antigo colegas de equipa no Sporting e campeões europeus por Portugal. O médio foi titular nos 'foxes' e o mesmo aconteceu com lateral-direito nos 'saints'.



O Leicester City segue num tranquilo oitavo lugar, já sem ambições europeias, enquanto o Southampton continua em zona descida, no antepenúltimo lugar, a quatro pontos da salvação