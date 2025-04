Chelsea vence Everton e sobe ao quarto lugar provisório da Liga inglesa

Em Londres, um remate à entrada da área do senegalês Nicolas Jackson, ao minuto 27, valeu o segundo triunfo e o quinto jogo sem perder dos ‘blues’, que utilizaram o extremo internacional português Pedro Neto a tempo inteiro e escalaram, para já, duas posições.



Cinco dias antes de visitar os suecos do Djurgarden na primeira mão das meias-finais da Liga Conferência, o Chelsea assumiu o quarto lugar da Premier League e igualou os 60 pontos do Nottingham Forest, comandado pelo treinador português Nuno Espírito Santo.



Como defrontam o tetracampeão inglês Manchester City no domingo para as ‘meias’ da Taça de Inglaterra, em Wembley, os ‘tricky trees’ só vão receber o Brentford na quinta-feira, no fecho da 34.ª ronda, podendo hoje também serem suplantados pelo Newcastle.



Os ‘magpies’ são quintos, com 59 pontos, e jogam em casa com o Ipswich, que está em zona de descida, no 18.º e antepenúltimo posto, e poderá confirmar a queda de escalão.



Com Chermiti a render o luso-guineense Beto ao minuto 64 e João Virgínia no banco, o Everton perdeu pela segunda ronda consecutiva e é 13.º, com os mesmos 38 pontos do Manchester United, de Ruben Amorim, que vai visitar o Bournemouth no domingo, e do Wolverhampton, de Vítor Pereira, que receberá esta tarde o já despromovido Leicester.