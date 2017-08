Chelsea vence Everton, Mourinho na liderança isolada

Lusa 27 Ago, 2017, 15:53 | Futebol Internacional

O West Brom era a única equipa que podia igualar a equipa do técnico português, mas o empate na receção ao Stoke City (1-1) acabou deixar os 'red devils' sozinhos na frente da Premier League.



Depois de uma primeira parte sem golos, Jay Rodriguez deu vantagem à formação da casa, aos 61 minutos, mas o veterano Peter Crouch impediu a derrota do Stoke City, aos 77.



Em Stamford Bridge, o Chelsea resolveu a partida na primeira parte com dois golos espanhóis. Fabregas abriu o marcador aos 27 minutos, com assistência de Morata, que aumentou a diferença aos 40, num lance com a ajuda de Azpilicueta.



Ainda hoje, o Liverpool recebe o Arsenal e o Tottenham defronta em Londres o Burnley, nos dois jogos que fecham a ronda.