Chelsea vence West Ham e volta ao pódio da "Premier League"

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Abr, 2019, 07:34 / atualizado em 09 Abr, 2019, 07:34 | Futebol Internacional

O belga Eden Hazard, com mais dois golos na sua contabilidade e uma grande exibição, foi a figura em destaque na partida, que deixa o Chelsea isolado no terceiro posto com 63 pontos, mais dois do que o Tottenham, três do que o Arsenal e cinco do que o Manchester United, equipas que têm um jogo a menos.



A três dias de jogar em Praga com o Slavia, para a Liga Europa, o Chelsea não descurou a competição interna e posiciona-se como a primeira equipa a seguir os inalcançáveis Liverpool e Manchester City, as duas formações que correm pelo título.



O West Ham foi massacrado na primeira parte, atingindo o intervalo com um lisonjeiro 1-0 apenas, fruto de um grande golo do número 10 da equipa, aos 24 minutos. Hazard recebeu a bola de Loftus-Cheek, ganhou a Noble na corrida, desembaraçou-se de Rice, Ogbonna e Balbuena, escapou ao desarme de Frederiks e atirou a contar.



A equipa visitante ensaiou alguma reação no segundo tempo, sem sucesso. O último quarto de hora voltou a mostrar os "blues" totalmente virados para o ataque, aparecendo o 2-0 aos 90 minutos: Barkley ganhou a bola a 25 metros da baliza, lançou para o lado direito, onde estava Hazard, que, com um remate bem colocado, voltou a bater Fabianski.





Época de ouro para Hazard, que assim chega aos 16 golos no campeonato, na que é já a sua melhor época em sete no clube londrino.