Chelsea vira eliminatória com goleada e está na final da Taça da Liga inglesa

Depois do desaire em Middlesbrough (1-0), os londrinos colocaram um ponto final nas aspirações do emblema do Championship, ainda na primeira parte, face ao golo na própria baliza de Howson (15 minutos) e aos três remates certeiros de Enzo Fernández, ex-Benfica, Disasi (36) e Palmer (42).



No segundo tempo, Palmer (77) ‘bisou’ e o suplente utilizado Madueke (81) também fez o ‘gosto ao pé’, com Morgan Rogers (88) a anotar o tento de honra do ‘Boro’.



Na final, o Chelsea vai discutir o troféu com o Liverpool ou Fulham, de Marco Silva, que na quarta-feira vão voltar a encontrar-se, depois do triunfo dos ‘reds’ (2-1) na primeira mão, em Anfield Road.