Futebol Internacional
Chelsea volta a perder e cai na classificação
O Chelsea averbou na terça-feira o quinto desaire seguido na Liga inglesa, ao ser batido por 3-0 na visita ao Brighton. Em resultado da derrota, os londrinos caíram para o sexto lugar do campeonato, o último de acesso às provas europeias.
O defesa turco Ferdi Kadioglu inaugurou o marcador logo aos três minutos para os anfitriões, e, apesar da reação dos 'blues', com os portugueses Pedro Neto a titular e Dário Essugo a entrar em jogo aos 73 minutos, foi o Brighton que dilatou a vantagem, já no segundo tempo (56), através de Jack Hinshelwood.
O veterano avançado Danny Welbeck fechou a contagem do jogo inaugural da 34.ª jornada, aos 90+1 minutos, garantindo o triunfo do Brighton, que conseguiu a quarta vitória em cinco jogos, em contraciclo com a formação londrina, que perdeu pela quinta vez consecutiva, e novamente sem conseguir marcar golos.
Com os três pontos, o Brighton passou para o sexto posto, com 50 pontos, mais dois do que o Chelsea, que é agora o sétimo classificado.
O líder Arsenal (70 pontos), que afastou o Sporting nos 'quartos' da Liga dos Campeões, recebe no sábado o Newcastle, depois de ter perdido os dois últimos encontros na Premier League.
Já o Manchester City (67 pontos), de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, joga na quarta-feira fora contra o Burnley.
(Com Lusa)