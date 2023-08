Chermiti troca o Sporting pelo Everton

De acordo com o Everton, o jogador de 19 anos assinou um contrato por quatro temporadas e vai ficar ligado ao clube até junho de 2027.Chermiti fez quase toda a formação no Sporting e foi lançado na equipa principal dos "leões" durante a última temporada, tendo somado 22 jogos e marcado três golos.Os contornos do negócio não foram revelados, mas, de acordo a imprensa desportiva, o Everton terá pagado cerca de 15 milhões de euros (ME) - mais cinco ME em variáveis - pela contratação do jogador nascido no Porto e que vem de uma família de origem tunisina.O Everton terminou a época 2022/23 no 17.º lugar da Premier League e apenas se salvou da despromoção na última jornada da prova.





Prometer trabalho





O avançado português considerou que integrar o clube da Liga inglesa de futebol “é um recomeço” e “uma nova página”, depois de sete anos ao serviço do Sporting.



“Estou muito feliz por estar aqui. É uma cidade bonita e um belo clube”, disse Chermiti, de 19 anos, aos canais de comunicação do Everton, acrescentando estar ansioso por conhecer os novos companheiros e começar a trabalhar com o treinador Sean Dyche.



Chermiti ingressou na academia do Sporting em 2016 e estreou-se pela equipa principal dos ‘leões’ em janeiro deste ano, no empate 2-2 no dérbi com o rival Benfica, no Estádio da Luz, para a 16.ª jornada da I Liga.



Em fevereiro, o jogador foi titular pela primeira vez no Sporting, na goleada por 5-0 frente ao Sporting de Braga, e marcou nos dois jogos seguintes, no triunfo frente ao Rio Ave (1-0), em Vila do Conde, e na derrota com o FC Porto (1-2), em Alvalade.



“O Everton é um grande clube. Muitas lendas jogaram aqui. Eu não poderia recusar esta oportunidade. É um grande momento para mim e agora estou totalmente focado para começar a trabalhar”, adiantou.



Embora o clube não tenha avançado a verba envolvida na contratação do internacional sub-19 português ao Sporting, os órgãos de comunicação social britânicos apontam valores a rondar os 15 milhões de euros.