Chico Lamba ruma ao Saint-Étienne

Ao serviço dos arouquenses, o jogador, de 22 anos, fez 26 partidas e apontou um golo, tendo-se estabelecido como titular na última temporada, sob o comando de Vasco Seabra, ao fazer dupla no eixo defensivo com o galego Jose Fontán.O defensor fez quase a totalidade do seu percurso de formação no Sporting, assinando o seu primeiro contrato profissional pelos 'leões' em 2022/23, quando chegou a estrear-se na equipa principal do clube, na I Liga, numa vitória frente ao Casa Pia (3-1).No início da época 2024/25, Chico Lamba chegou a Arouca em definitivo, com os 'leões' a conservarem 50% dos direitos económicos do jogador luso-guineense.