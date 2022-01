Chiesa tem rotura de ligamentos e desfalca Itália nos "play-off" do Mundial2022

”, indica a Juventus, após reavaliar o jogador, que saiu lesionado no domingo, na visita à Roma, treinada pelo português José Mourinho, num jogo que a equipa de Turim venceu por 4-3.No verão, no Euro2020, Chiesa acabou por ser uma das pedras chave na seleção transalpina, titular em um jogo da fase de grupos, e depois já nos quartos de final, meias-finais e final, com dois golos marcados na competição, que a Itália venceu.No apuramento para o Mundial deste ano, no Qatar, a Itália foi segunda classificada na fase de grupos, o que a relegou para a discussão dos "play-off", defrontando nas meias-finais a Macedónia do Norte, em março.

Caso se apure para a final, encontrará o vencedor do jogo entre Portugal e Turquia, com a seleção das quinas a ser obrigada a disputar estas eliminatórias depois de também não ter conseguido vencer o seu grupo de qualificação.