Chile apresenta ação legal para ocupar vaga do Equador no Mundial2022

A Federação de Futebol do Chile considera que o lateral-direito da seleção do Equador é colombiano, o que tornaria a sua utilização nos jogos de apuramento para o Mundial2022 ilegal, sendo que a queixa surge mais de um mês depois do fim da qualificação sul-americana.



Segundo os chilenos, o jogador terá adulterado a certidão de nascimento e nascido em Tumaco, na Colômbia, em vez da cidade de General Villamil Playas, no Equador, como está oficialmente registado.



A FIFA não determinou uma data para a abertura de um processo disciplinar à seleção equatoriana, numa altura em que faltam cerca de seis meses para o início da competição, mas confirmou a receção da denúncia.



"A FIFA pode confirmar que recebeu uma queixa formal da Federação de Futebol do Chile em relação a este assunto", disse o órgão que tutela o futebol mundial, em comunicado.



As regras da competição ditam que as equipas que utilizem jogadores inelegíveis estão sujeitas a uma derrota por 3-0 em todos os jogos em que tal incidência se tenha verificado.



O Equador terminou a fase sul-americana de qualificação para o Mundial no quarto lugar, último de qualificação direta para a prova no Qatar, e a seleção chilena no sétimo, mas esta alega que, com a atribuição de duas vitórias nos jogos com os equatorianos, estaria em posição de apuramento.



A seleção equatoriana está, atualmente, no grupo A da competição, conjuntamente com Qatar, seleção anfitriã, Senegal e Países Baixos.