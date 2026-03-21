Chiquinho Conde renova até julho de 2027 como selecionador de Moçambique

Em comunicado, a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) indica que o novo vínculo com Francisco Queriol Conde Júnior, antigo avançado que se notabilizou em Portugal em equipas como Vitória de Setúbal, Sporting de Braga e Sporting, entrou em vigor a 01 de fevereiro de 2026, assegurando a continuidade da equipa técnica da seleção nacional.



A renovação enquadra-se no planeamento institucional da FMF para o atual ciclo competitivo, visando dar estabilidade ao projeto desportivo e consolidar os resultados alcançados nos últimos anos.



A decisão surge após o término do contrato anterior, a 31 de janeiro, e de um período de reflexão, anunciado então pelo vice-presidente da FMF para Estudos, Projetos, Marketing e Relações Públicas, Gervásio de Jesus, sobre o futuro do comando técnico da seleção moçambicana.



Chiquinho Conde, de 60 anos, assumiu o comando dos ‘mambas’ em outubro de 2021, sucedendo a Horácio Gonçalves, e conduziu Moçambique a duas fases finais da Taça das Nações Africanas (CAN).



Na CAN2025, os ‘mambas’ alcançaram pela primeira vez a passagem à fase a eliminar, após uma vitória sobre o Gabão (3-2), acabando afastados nos oitavos de final frente à Nigéria (4-0).



Na qualificação para o Mundial2026, Moçambique manteve-se na luta pelo apuramento até às últimas jornadas, mas terminou no terceiro lugar do Grupo G, com 18 pontos, atrás da Argélia (25) e do Uganda (18), falhando o acesso direto à fase final.