Chiquinho marca na vitória do Olympiacos frente ao Panathinaikos de Rui Vitória

Com os portugueses Costinha, Gelson Martins e Chiquinho a titulares e André Horta no banco, o Olympiacos marcou através do ucraniano Roman Yaremchuk, antigo avançado do Benfica, que marcou aos 01 e 51 minutos, pelo luso Chiquinho, aos 16, e Charalampos Kostaulas, aos 82.



Pela equipa de Rui Vitória, marcaram o sérvio Filip Mladenovic, aos 25 minutos, e Fotis Ioannidis, aos 75, de penálti.



Com este triunfo, o quinto consecutivo na Superliga grega, o Olympiacos consolidou a liderança, com 63 pontos, detendo 10 pontos de vantagem para o AEK, segundo, com 53, que perdeu em casa por 3-2 com o PAOK, quarto, com 49.



O Panathinaikos segue na terceira posição, com 50, a três do AEK, equipa que recebe na próxima jornada.