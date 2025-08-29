Chris Froome operado com sucesso a lesões sofridas em queda
O ciclista britânico Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, foi operado com sucesso às lesões sofridas num grave acidente durante um treino na quarta-feira, informou hoje a equipa Israel-Premier Tech.
Podemos confirmar que Chris [Froome] foi operado com sucesso na sequência das lesões sofridas recentemente. Os procedimentos decorreram conforme esperado e Chris está a recuperar no hospital sob cuidado da sua equipa médica”, lê-se numa nota nas redes sociais da equipa.
A Israel-Premier Tech adianta ainda que o britânico está de “bom espírito e grato pelo excelente cuidado médico que recebeu”.
Na quinta-feira, a equipa tinha revelado que Froome, de 40 anos, tinha sido transportado para um hospital em Toulon, em França, “na sequência de um grave acidente de treino”, no qual “nenhum outro ciclista ou veículos estiveram envolvidos”.
Segundo a Israel-Premier Tech, Froome estava “estável e não sofreu nenhuma lesão na cabeça”, mas os exames revelaram “um pneumotórax, cinco costelas partidas e uma fratura num vértebra lombar”, com a última lesão a obrigar a uma cirurgia.
Nascido no Quénia, Froome venceu o Tour em 2013, 2015, 2016 e 2017 e tem ainda dois triunfos na Volta a Espanha (2011 e 2017) e um na Volta a Itália (2018).
O britânico fez grande parte da sua carreira no WorldTour na britânica Sky, na qual esteve de 2010 a 2020 – nos dois últimos anos a equipa já se chamava INEOS – e conseguiu os seus melhores resultados, mudando-se em 2021 para o conjunto israelita, com o qual acabava contrato este ano.
Com 46 triunfos na carreira, Froome não tem qualquer vitória desde 2018, quando triunfou no Giro, conseguindo ainda ser terceiro na Volta a França, ganha pelo britânico Geraint Thomas, seu companheiro na Sky.
A carreira de Froome ficou irremediavelmente afetada por uma violenta queda em junho de 2019, durante uma etapa do Critério do Dauphiné.
O britânico ainda participou em mais duas Voltas a França, terminando em 133.º em 2021 e desistindo em 2022, além de ter sido 97.º na Vuelta de 2020 e 113.º na de 2022, não voltando a estar presente numa grande Volta.
Este ano, Froome tinha participado em cinco corridas por etapas, com o seu melhor resultado a ser o 55.º lugar final na Sibiu Tour, na Roménia.
