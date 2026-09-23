Christian Eriksen rescinde com Wolfsburgo após colapsar pela segunda vez em campo

“A passagem de Christian Eriksen pelo Wolfsburgo chegou ao fim. O jogador e o clube chegaram a acordo para rescindir o contrato, que tinha duração até 30 de junho de 2027”, informaram os ‘lobos’, em comunicado.



Recordista de internacionalizações pela seleção principal da Dinamarca (151), ao serviço da qual marcou 46 golos, o médio, de 34 anos, não compete desde 07 de junho, quando caiu inanimado na segunda parte do duelo particular frente à Ucrânia (2-1), em Odense.



“Neste momento, é importante estar perto da minha família na Dinamarca. Estou feliz por termos encontrado uma solução juntos. O meu período no Wolfsburgo foi marcado por muitos altos e baixos. Sei que o clube está agora em boas mãos, enquanto procura regressar à Bundesliga, e estou convencido de que um futuro de sucesso o aguarda”, expressou o jogador, que está a cumprir um programa individual de reabilitação na Dinamarca.



Christian Eriksen agarrou-se ao peito e ficou inconsciente por instantes, tendo colapsado e recebido assistência médica no relvado, onde colegas de equipa e adversários formaram um círculo para protegê-lo das câmaras.



O centrocampista saiu de campo pelo próprio pé e foi levado a um hospital, com o árbitro Sigurd Kringstad a decidir terminar a partida, após reunir com as seleções de Dinamarca e Ucrânia, que não estiveram no Mundial2026.



“Gostaria de agradecer sinceramente a todos os que me apoiaram durante o meu tempo no clube e em Wolfsburgo. Foi um grande prazer jogar por vocês e guardarei com carinho as lembranças deste período”, acrescentou.



O médio já tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória e desmaiado ao serviço da Dinamarca em junho de 2021, numa derrota diante da Finlândia (1-0), em Copenhaga, para a jornada inaugural do Grupo B do Euro2020.



Eriksen retomou a sua carreira oito meses depois com um cardioversor-desfibrilador implantável (CDI), um pequeno aparelho colocado no peito que monitoriza os batimentos cardíacos de forma contínua e aplica um choque elétrico automático caso detete uma arritmia grave.



“Para nós, era claro que a decisão sobre o futuro do Christian tinha de ser dele. Queríamos dar-lhe essa liberdade nesta situação particular e agora concordámos com o seu pedido de rescisão”, explicou o diretor desportivo do Wolfsburgo, Dieter Hecking, agradecendo o contributo do futebolista.



Três golos e 10 assistências em 34 jogos resumiram a passagem do médio pelos ‘lobos’, que terminaram um ciclo de 29 temporadas consecutivas na Bundesliga em 2025/26, ao descerem à segunda divisão alemã com uma derrota no play-off perante o Paderborn (2-1 no agregado das duas mãos).



“Ele já viveu e conquistou muito durante a sua extraordinária carreira. Isso torna ainda mais notável o quão acessível e humilde o conhecemos no Wolfsburgo. Apesar do pouco tempo, deixou uma impressão duradoura nos seus colegas, na nossa equipa técnica e nos adeptos”, salientou Hecking.



Eriksen tinha chegado ao Wolfsburgo em setembro de 2025 como jogador livre, após representar os neerlandeses do Ajax (2010-2013), os ingleses do Tottenham (2013-2020), do Brentford (2022) e do Manchester United (2022-2025) e os italianos do Inter Mião (2020-2021), numa carreira com oito troféus e presenças em fases finais de três Europeus e três Mundiais.



O médio não está nos convocados da Dinamarca para as quatro primeiras de seis jornadas do Grupo A4 da edição 2026/27 da Liga das Nações, que incluem a receção a Portugal, detentor do troféu, em 01 de outubro, em Copenhaga.



