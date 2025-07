Christian Norgaard é reforço do Arsenal

“Estamos encantados em anunciar que o internacional dinamarquês Christian Norgaard junta-se ao clube”, referiram os "gunners" na sua página oficial.



Norgaard, de 31 anos, chega ao Arsenal depois de seis épocas no Brentford, a última das quais com seis golos marcados em 36 jogos e quatro assistências.



O médio começou a sua carreira no Lyngby, na Dinamarca, e aos 17 anos chegou à equipa principal, transferindo-se de seguida para os alemães do Hamburgo, clube em que jogou na equipa B.



De regresso à Dinamarca, representou o Brondby durante cinco épocas e no início de 2018/19 seguiu para a Fiorentina, na qual raramente foi opção, disputando apenas seis jogos.