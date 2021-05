Christophe Galtier confirma que vai deixar cargo de treinador do Lille

Depois de erguer o troféu no passado domingo, após vencer por 2-1 em casa do Angers, na 38.ª e última jornada, o técnico gaulês considerou que “já cumpriu o seu tempo ao leme do clube”.



“Tenho simplesmente a firme convicção de que cumpri o meu tempo aqui [no Lille]. A qualidade do plantel para a próxima temporada ou a situação económica do clube não estão ligadas à minha saída. Está ligada a mim mesmo. Depois das últimas quatro temporadas, sinto que este é o momento”, afirmou Christophe Galtier, ao diário desportivo.



O técnico, de 54 anos, que em França também já orientou o Saint-Étienne, deixou claro que “não quer cair na rotina” e revelou que já foi abordado por cinco emblemas, sendo que desses apenas estaria interessado nos também franceses do Lyon e Nice, bem como nos italianos do Nápoles.



Os três clubes mencionados ficaram sem técnicos nos últimos dias, com o romeno Adrian Ursea a deixar o Nice, Rudi Garcia o Lyon e Gennaro Gattuso, oficializado hoje na Fiorentina, o Nápoles.



Num total de 152 jogos à frente do Lille, Galtier obteve 78 vitórias.