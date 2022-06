Christopher Nkunku renova com o Leipzig até 2026

Nkunku, que estava vinculado ao clube até 2024, foi eleito o melhor jogador da última edição da "Bundesliga", depois de ter somado 20 golos e 13 assistências em 34 jogos disputados na competição, na qual o Leipzig terminou no quarto lugar.A época 2021/22 foi, de resto, a melhor do avançado, de 24 anos, que assinou um total de 35 golos e 16 assistências nos 52 encontros oficiais ao serviço dos "roten bullen" (touros vermelhos), entre os quais sete tentos na Liga dos Campeões.O jogador, que conta seis internacionalizações pela seleção francesa, fez toda a formação no Paris Saint-Germain, tendo rumado ao emblema germânico em 2019.