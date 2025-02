Chuva de golos em Newcastle, mas Nottingham sai derrotado

O Nottingham entrou melhor, após erro defensivo do Newcastle, a partir de um lançamento lateral, no qual resultou numa perda de bola e Hudson-Odoi fez o 1-0 para os visitantes, aos seis minutos.



Apesar da desvantagem, o Newcastle manteve-se fiel ao guião nas ameaças à baliza de Sels e, no espaço de pouco mais 10 minutos, ‘atropelou’ a equipa do Forest, com quatro golos entre os 23 e 34 minutos.



Lewis Miley, no seu primeiro jogo a titular no campeonato, fez o 1-1, aos 23 minutos, Murphy o 2-1, com a coxa ao segundo poste, aos 25, e o goleador sueco Alexander Isak o 3-1 de penálti, aos 32 minutos, e o 4-1, aos 34.



Na segunda parte, o Nottingham continuou com um jogo aberto, à procura de minimizar os estragos e ainda chegou aos 4-3, por Milenkovic, aos 63 minutos, e por Yates, nos descontos, aos 90+1.



Com o Nottingham por cima, num jogo de grande bravura, apesar de ter chegado a ter uma grande diferença no marcador, ficou a ideia que um pouco mais do que três minutos de descontos poderia ter dado outro resultado a Nuno Espírito Santo.



O Newcastle termina a 26.ª jornada em quinto, com os mesmos 44 pontos de Manchester City, em quarto e que ainda hoje recebe o líder Liverpool, enquanto o Nottingham Forest mantém-se no terceiro lugar.