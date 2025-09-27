Chuva de golos no Mönchengladbach-Frankfurt (4-6)
O jogo de hoje da Liga alemã em Monchengladbach terminou com uma chuva de golos, com o Eintracht Frankfurt a bater o Borussia por 6-4, depois de ter chegado aos 6-0.
Ao intervalo, o marcador já assinalava 5-0 para os visitantes, com cinco marcadores diferentes - Robin Koch (11), Ansgar Knauff (15), Jonathan Burkardt (35), Farès Chaïbi (39) e Can Uzun (45+1).
A abrir a segunda parte, aos 47 minutos, Robin Koch ‘bisou’, colocando o marcador na diferença mais desnivelada.
A formação de Mönchengladbach reagiu e amenizou a derrota, com os golos de Jens Castrop (72), Haris Tabakovic (78), Yannik Engelhardt (83) e Grant-Leon Ranos (90+9).
O português Aurélio Buta foi suplente utilizado, a partir dos 57 minutos, na equipa de Frankfurt.
O Borussia Mönchengladbah segue no último lugar da tabela da Bundesliga, com dois pontos, e o Eintracht é quarto classificado, com nove, passando a ter o segundo melhor ataque da prova, com 17 golos em cinco jornadas.
A abrir a segunda parte, aos 47 minutos, Robin Koch ‘bisou’, colocando o marcador na diferença mais desnivelada.
A formação de Mönchengladbach reagiu e amenizou a derrota, com os golos de Jens Castrop (72), Haris Tabakovic (78), Yannik Engelhardt (83) e Grant-Leon Ranos (90+9).
O português Aurélio Buta foi suplente utilizado, a partir dos 57 minutos, na equipa de Frankfurt.
O Borussia Mönchengladbah segue no último lugar da tabela da Bundesliga, com dois pontos, e o Eintracht é quarto classificado, com nove, passando a ter o segundo melhor ataque da prova, com 17 golos em cinco jornadas.