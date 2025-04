Cillessen operado a perfuração do intestino

”, lê-se numa mensagem na rede social X do clube da Liga espanhola, no qual jogam os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva.Cillessen foi substituído aos 27 minutos do encontro em casa do Celta de Vigo (1-1), na segunda-feira, depois de um choque com o avançado dos galegos Borja Iglesias, acabando por ser transportado para o hospital, com o Las Palmas a não revelar o tempo de paragem.O experiente guarda-redes neerlandês, de 35 anos, tem sido quase sempre titular no Las Palmas, falhando apenas dois dos 29 encontros desta temporada na Liga espanhola, em que a equipa ocupa a 19.ª e penúltima posição, em zona de despromoção.