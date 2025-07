Ciro Immobile troca Besiktas pelo Bolonha e regressa à Liga italiana

“O Bologna adquiriu definitivamente os direitos desportivos de Ciro Immobile”, indicaram os ‘rossoblù’, em comunicado, sem especificar a duração do contrato do ponta de lança, que rescindiu com o Besiktas, dos portugueses João Mário, Gedson Fernandes e Rafa Silva.



Ciro Immobile, de 35 anos, fez 19 golos e quatro assistências em 41 jogos com o quarto classificado do campeonato e vencedor da Supertaça da Turquia em 2024/25, ao qual tinha chegado no verão passado, após 340 encontros, 207 tentos e 54 passes para golo em oito temporadas pela Lazio (2016-2024).



Vencedor de uma Taça de Itália e duas Supertaças com os romanos, o avançado alinhou também pelo Borussia Dortmund (2014/15), no qual arrebatou uma Supertaça alemã, e pelos espanhóis do Sevilha (2015/16), somando ainda passagens por Sorrento, Juventus, que o cedeu consecutivamente a Siena, Grosseto e Pescara, pelo Génova e pelo Torino.



Ciro Immobile sagrou-se melhor marcador da Serie A por quatro vezes e ganhou a Bota de Ouro europeia em 2019/20, quando igualou o recorde de golos numa temporada no escalão principal italiano, ao marcar 36, tal como conseguiu Gino Rossetti com o Torino em 1928/29 e o argentino Gonzalo Higuaín pelo agora campeão transalpino Nápoles em 2015/16.



O dianteiro leva ainda 17 remates certeiros em 57 internacionalizações pela Itália, ao serviço da qual venceu o Euro2020, disputado em 2021, devido à pandemia de covid-19.



O Bolonha encerrou a derradeira edição da Serie A no nono lugar, com 62 pontos, e conquistou a Taça de Itália pela terceira vez, repetindo os êxitos de 1969/70 e 1973/74, apurando-se de forma direta para a fase de liga da Liga Europa da próxima temporada.