City arranca vitória nos descontos





(Com Lusa)

No Etihad Stadium, o City parecia que ia somar o terceiro jogo seguido sem vencer (derrotas por 2-1 com Newcastle e 2-0 com o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões), mas Foden, aos 90+1 minutos, fez acalmar o técnico Pep Guardiola.Numa partida em que Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva (capitão) foram titulares, o internacional inglês já tinha marcado no primeiro minuto, com assistência de Nunes, mais uma vez a atuar como lateral direito.O croata Gvardiol, aos 25 minutos, fez o 2-0 para os ‘citizens’, mas o Leeds ainda sonhou com o empate, depois da recuperação de Calvert-Lewin, aos 49, e do alemão Lukas Nmecha, aos 68, que marcou na recarga de uma grande penalidade falhado pelo próprio.Com este resultado, o City subiu à condição ao segundo lugar com 25 pontos, a quatro do líder Arsenal e dois à frente do Chelsea, terceiro. Os dois emblemas londrinos medem forças no domingo, em Stamford Bridge.Também hoje, Sunderland e Brentford regressaram aos triunfos, com os primeiros a subirem ao quarto lugar, com 22 pontos, e os segundos ao grupo dos sétimos, com 19.A atuar em casa, o Sunderland recuperou mesmo de uma desvantagem de dois golos e bateu o Bournemouth, por 3-2, com Brian Brobbey a confirmar a reviravolta aos 69 minutos.Já o Brentford, também no seu próprio terreno, venceu o Burnley, por 3-1, com um ‘bis’ de Igor Thiago, que continua a ser uma das sensações da Premier League, numa partida em que todos os golos aconteceram nos 10 minutos finais.O avançado brasileiro já leva 11 golos na prova e é só superado pelos 14 do norueguês Haaland, do Manchester City.O Burnley contou o médio Florentino a titular.