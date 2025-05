City empata, Fulham e Wolverhampton perdem

No sul de Inglaterra, os ‘citizens’ foram incapazes de se superiorizar ao último posicionado da Premier League, que tem apenas 12 pontos em 36 jornadas, e contou com Mateus Fernandes a titular no meio-campo.



Este desfecho impossibilita a equipa comandada por Pep Guardiola, que vinha de uma série de quatro vitórias seguidas, de igualar o Arsenal no segundo lugar, passando a contabilizar 65, no último lugar do pódio, contra os 67 dos ‘gunners’, ambos muito distantes do já consagrado campeão Liverpool (88).



Além disso, o City, que teve Ruben Dias e Bernardo Silva no onze e Matheus Nunes no ‘banco’, pode ver o vencedor do duelo de domingo entre Newcastle e Chelsea, os dois com 63 pontos, roubar-lhe a terceira posição.



Na receção ao Everton (13.º), Marco Silva não conseguiu guiar o Fulham (11.º) ao triunfo, apesar dos ‘cottagers’ terem estado em vantagem, graças ao golo do antigo jogador do Benfica Raúl Jiménez (17 minutos).



Só que, no período de descontos do primeiro tempo, o ucraniano Mykolenko (45+3) iniciou a reviravolta e restabeleceu a igualdade, com Michael Keane (70) e Beto (73) a assinarem os outros tentos da vitória dos ‘toffees’ (3-1), já no segundo tempo.



Um penálti de Danny Welbeck (28) e um outro golo do alemão Brajan Gruda (85) fabricaram o triunfo do Brighton sobre o Wolverhampton (2-0), de Vítor Pereira, que, à imagem do Fulham, somou o segundo desaire seguido na competição, na qual ocupa a 14.ª posição, com 41 pontos.



José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Gonçalo Guedes foram titulares nos ‘wolves’, enquanto Rodrigo Gomes entrou no decorrer do segundo tempo.



Na casa do já despromovido Ipswich (18.º), o Brentford (oitavo) somou o quarto triunfo consecutivo, graças ao remate certeiro do alemão Kevin Schade (minuto 18).